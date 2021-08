Haitong Bank passa de prejuízos a lucros de 2,3 ME no 1.º semestre

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Agosto, 2021 • 20:55 Partilhar este artigo Facebook

No relatório do primeiro semestre enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco informa ainda que o produto bancário cresceu 81% para 44 milhões no primeiro semestre.

Já os custos operacionais reduziram-se 7,5% para 29 milhões de euros no primeiro semestre de 2021.

O Haitong Bank vinca que os custos estão 26% abaixo dos custos antes da crise pandémica e acrescenta ainda que esta redução permitiu alcançar um resultado operacional de 15 milhões de euros (que compara com prejuízos de sete milhões de euros nos primeiros seis meses de 2020).

Em imparidades e provisões foram constituídos 9,0 milhões de euros, acima dos 4,0 milhões de euros do primeiro semestre do ano passado.

O crédito (bruto) era em junho de 577 milhões de euros, 72% mais do que os 335 milhões de euros do mesmo mês de 2020.

Já na qualidade dos ativos, o rácio de crédito malparado (NPL - 'non performing loans') ficou em 4,5% no primeiro semestre, acima dos 1,9% de dezembro de 2020. No relatório do primeiro semestre indica que a deterioração do crédito "resulta do aumento do crédito não produtivo na subsidiária do Brasil".

Em junho, o Haitong Bank tinha 368 trabalhadores, mais seis do que em dezembro passado.

O Banco Espírito Santo Investimento (BESI) foi vendido em 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros, dando origem ao Haitong Bank, que tem atualmente como presidente ('chairman') Lin Yong e como presidente executivo Wu Min. O banco tem operações em Portugal (193 trabalhadores), Brasil (80 trabalhadores), Polónia (51), Reino Unido (6) e Espanha (38), trabalhando áreas como financiamento estruturado, mercados de capitais, soluções de cobertura para empresas, asessoria em fusões e aquisições, trabalhando especialmente a relação com o mercado chinês.

O Haitong Bank faz parte do Haitong Securities, um dos maiores bancos de investimento e gestor de ativos da China. O Grupo Haitong está presente em 14 países na Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul.