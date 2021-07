Henrique Barros: "Objetivo não pode ser termos um inverno igual aos anteriores"

Unidade de saúde com internamentos covid-19 (Imagem de arquivo) © Gerardo Santos/Global Imagens

"O objetivo não pode ser termos um inverno igual aos invernos anteriores, porque controlávamos muito mal as infeções respiratórias. A estratégia tem de ser imaginarmos o que vamos encontrar daqui a alguns meses mas também no que podemos interferir", alerta Henrique Barros, da Universidade do Porto, na reunião esta terça-feira no Infarmed para traçar a evolução epidemiológica da covid-19 em Portugal.

"Considerando o frio e 70% da população adulta vacinada no inverno, poderemos ter uma nova onda, mas pequena, com pouco relevo nos internamentos e nas mortes. Podemos prever um inverno no qual a vida se pode aproximar do que era antes", antevê o especialista em saúde pública e epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

"É fundamental a vacinação de crianças. Se não forem vacinadas haverá um pico inequívoco de casos."

