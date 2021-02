Henrique de Barros: "Cerca de 70% da população portuguesa estará vacinada até ao fim de setembro"

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

David Pereira/Diário de Notícias com Dinheiro Vivo 09 Fevereiro, 2021 • 11:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Estimamos que um milhão de portugueses já foram infetados e já estarão imunes. É uma perspetiva muito conservadora", disse Henrique Barros, especialista em saúde pública e epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, durante a reunião desta terça-feira no Infarmed.

"Pressupomos que 70% da população portuguesa estará vacinada até ao fim de Setembro", estimou Henrique Barros, concluindo que é expectável que se possa sair da situação atual "no final do Verão".

Para este especialista do Porto, num cenário otimista, em que a vacinação tenha 90% de eficácia e decorra ao ritmo inicialmente previsto, "salvamos 3500 vidas até ao fim de Setembro".

No Infarmed, em Lisboa, a partir das 10h00, estão reunidos a maioria dos epidemiologistas e a ministra da Saúde, Marta Temido. Os restantes participantes, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues, os membros do Conselho de Estado e parceiros sociais, vão acompanhar a reunião por videoconferência.

Desde março de 2020, Portugal já registou 14.354 mortes associadas à covid-19 e 767.919 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.