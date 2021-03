Henrique de Barros: "Será nas idades escolares que vamos passar a encontrar as infeções" por covid-19

(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Susete Henriques/Diário de Notícias com Dinheiro Vivo 23 Março, 2021 • 11:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"Será nas idades escolares que vamos passar a encontrar as infeções [por covid-19], até por causa das escolhas que fizemos" com a vacinação, diz Henrique de Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, durante a reunião no Infarmed, esta terça-feira, com os especialistas sobre a situação epidemiológica em Portugal.

~Por outro lado, em relação à letalidade, o mesmo especialista refere que, ao fim de 55 dias após a notificação, "cerca de 2% estão a falecer por terem tido um diagnóstico de infeção", acrescentando que o risco é "significativamente maior" nos homens do que nas mulheres e que aumenta com a idade. "Há uma grande diferença entre as regiões", com o Alentejo a apresentar o maior risco de morte devido ao vírus. Já na Madeira, verifica-se que há "menor risco de morrer".

A maior probabilidade de morrer devido a infeção ocorreu nos primeiros meses da pandemia, refere Henrique de Barros.