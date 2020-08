Hiroshima assinala 75 anos de ataque nuclear com apelos ao desarmamento

Hiroshima assinalou hoje o 75.º aniversário do bombardeamento atómico da cidade japonesa, com o autarca da cidade a criticar o Governo Japonês por se recusar a assinar o tratado de proibição de armas nucleares.

O apelo foi feito pelo presidente da Câmara de Hiroshima, Kazumi Matsui, a cerca de 800 pessoas reunidas no Parque da Paz da cidade, entre as quais primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e sobreviventes do ataque nuclear contra a cidade a 06 de Agosto de 1945.

Apelo semelhante foi feito pelo secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, pedindo a todas as nações esforços redobrados para acabar com as armas nucleares.

75 years since the atomic bombings of Hiroshima & Nagasaki, the nuclear menace is growing once again.

We must confront this existential threat & pursue a nuclear weapon-free world. We owe this to the victims of the past & future generations. https://t.co/qYMe4NLJUq

— António Guterres (@antonioguterres) August 6, 2020