A notícia foi avançada pelo Expresso e entretanto já confirmada pelo hospital e mostra como as semelhanças dos sintomas provocados pelo novo coronavírus com outras doenças podem levar a diagnósticos precipitados. Dois doentes internados com diagnóstico de pneumonia no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, estão infetados com o novo coronavírus.

Os pacientes são dois homens e têm mais de 60 anos e estavam internados no hospital há vários dias. Só no início da semana é que terão sido testados para o novo coronavírus, indica o Expresso.

A situação levou Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que reúne os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, “a iniciar a realização de análises para a deteção do Covid-19 no início da semana e por precaução submeteu ao teste alguns doentes com pneumonia, diagnosticando estes dois casos”, diz o jornal.

Existem 59 casos reportados pela Direção-Geral de Saúde de pessoas infetadas com o Covid-19, mas com mais estes dois passam para 61 os casos – registam-se mais de três mil casos suspeitos.

Entretanto, foi instalado no Santa Maria um hospital de campanha para fazer a triagem a doentes suspeitos de infeção pela Covid-19. A estrutura provisória foi requisitada à Cruz Vermelha Portuguesa e faz parte do lote de equipamentos que a instituição já disponibilizou ao Ministério da Saúde.

A Cruz Vermelha indica mesmo que estes hospitais de campanha são novos e foram adquiridos depois de terem deixado de ser utilizados em Moçambique, para dar assistência às vítimas do ciclone Idai.

“Há uma reserva que ultrapassa os dois milhões e cem mil unidades e de equipamento individuais, com máscaras de ambiente hospitalar, que são superiores a 20 mil. Para além disso, estão neste momento ambulâncias em prontidão para transporte de doentes”, disse à TSF a semana passada Francisco George, presidente da Cruz Vermelha.

