Hotel Paraíso. O primeiro hotel de cinema do mundo abre em Paris

Com o nome inspirado no célebre filme "Cinema Paraíso", o hotel abriu no passado dia 10 de março no 12.º bairro da capital francesa e conta com 34 quartos e duas suites, cada um com um ecrã gigante com três metros de comprimento que fica localizado mesmo em frente à cama.

Com a necessidade de uma reinvenção durante a pandemia da covid-19, o grupo MK2 Nation que viu as salas de cinema que geria esvaziarem por tempo indeterminado, juntou o "útil ao agradável" e concretizou um projeto que promete fazer render os cinéfilos.

© Romain Ricard

Inteiramente dedicado à intitulada sétima arte, os quartos são todos equipados com alta tecnologia para proporcionar aos hóspedes a melhor qualidade de imagem e som, bem como com quatro cadeiras de cinema, para aliar a tecnologia ao conforto.

Com mais de 2.500 filmes à escolha, não poderiam faltar também os serviços de streaming que fazem agora parte do dia-a-dia de tantos amantes de filmes e séries, e as pipocas de vários sabores. Difícil vai ser escolher.

A experiência cinematográfica transcende as paredes dos quartos, e há também um terraço com um cinema ao ar livre, ideal para os dias e noites mais quentes. Já o primeiro piso do edifício está equipado com seis salas de cinema convencionais, onde são realizados ciclos de filmes e onde os hóspedes têm acesso às mais recentes estreias.

E porque esta arte não se esgota, a gerência pensou ainda na aplicação deste conceito às discotecas e criou a "La La Land" que é, nada mais, nada menos, do que a discoteca do hotel com as músicas mais famosas do cinema, bem como, com concursos diários de karaoke.