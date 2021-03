Idade da reforma pode recuar um mês em 2023

Reformados © DR

O aumento da mortalidade em Portugal em 2020 e a consequente redução da esperança média de vida pode diminuir em um mês a idade para acesso à reforma.

A notícia é avançada esta segunda-feira pelo jornal Público que aponta que o diretor do Centro Nacional de Pensões estima que em 2023 a idade da reforma estará nos 66 anos e 5 meses, menos um mês do que em 2020.

Registou-se em Portugal um aumento da mortalidade em 2020, num ano em que, além da epidemia global do novo coronavírus, as medidas adotadas na gestão na crise sanitária levaram ao bloqueio do acesso a milhares de consultas, diagnósticos e tratamentos.

Registaram-se em Portugal 123.771 óbitos em 2020, mais 11.406 do que no ano anterior, com 86% dos óbitos a ocorrer nas faixas etárias acima dos 65 anos de idade, segundo dados do Ministério da Saúde.

A média de idade dos óbitos atribuídos a covid-19 - doença provocada pelo novo vírus - é de 81 anos.

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que devem ser atribuídos a covid-19 todos os óbitos em que haja teste positivo ou suspeita da presença da doença, mesmo em casos de doença terminal por outras patologias, como cancro. A OMS exclui desta classificação os óbitos provocados por trauma (arma de fogo ou atropelamento, por exemplo).

A epidemia do novo coronavírus terá surgido em Wuhan, na China, no final de 2019.