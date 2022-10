IL antecipa eleições e Cotrim Figueiredo não se recandidata à liderança

O líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo. © LUSA

As eleições para a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal (IL) vão ser antecipadas e o presidente João Cotrim Figueiredo anunciou que não será novamente candidato ao cargo.

"A Comissão Executiva da Iniciativa Liberal solicitou ao Conselho Nacional que marque também eleições para a Comissão Executiva na próxima Convenção Nacional, com o objetivo de se proceder ao alinhamento dos mandatos de todos os órgãos estatutários, contribuindo assim para a eficácia da ação política do partido e para a renovação da moção de estratégia global face ao quadro político saído das últimas eleições legislativas", pode ler-se num comunicado enviado às redações.

Segundo o mesmo texto, "João Cotrim Figueiredo comunicou que não será novamente candidato à liderança do partido, dando a oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais, que terão lugar já a partir do segundo semestre de 2023".