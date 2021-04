Incidência da covid-19: o grupo que "cresceu bastante foi dos dos 10 aos 20 anos"

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © THOMAS KIENZLE/AFP

Susete Henriques/DN com Dinheiro Vivo 27 Abril, 2021 • 10:34

André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde (DGS) sublinhou esta terça-feira na reunião com peritos no Infarmed que se verificou uma "tendência estável da incidência [da covid-19] acumulativa a 14 dias". Na última reunião havia 22 concelhos acima dos 120 casos por 100 mil habitantes. Hoje, há mais concelhos - são 37 - e mais população afetada, mas o especialista fala numa estabilização da incidência a nível nacional e numa heterogeneidade - nos grandes centros urbanos há uma "ligeira tendência decrescente".

O que está a causar alguma preocupação, é o crescimento em Paredes, Paços de Ferreira e Penafiel. André Peralta Santos fala ainda na inversão da tendência de crescimento em Odemira.

Na sua apresentação, o especialista da DGS indica que desceu a incidência na faixa etária dos 0 aos 9 anos, invertendo a tendência. Já o grupo etário dos 10 aos 20 anos é neste momento aquele em que se regista maior subida. Contudo, nenhum dos dois gera "especial preocupação", garante André Peralta Santos. Já o grupo acima dos 80 anos "mantém uma tendência decrescente e é, neste momento, o grupo mais protegido".

Mortalidade com uma "tendência decrescente"

"As hospitalizações mantêm tendência ligeiramente decrescente" e o número de camas em cuidados intensivos baixou para menos de 100, o que é "positivo", refere André Peralta Santos. O grupo dos 50 aos 79 anos é o que tem maior ocupação em unidades de cuidados intensivos, acrescenta.

"A mortalidade apresenta uma tendência decrescente, estamos com 5 mortes por milhão de habitantes", precisa o especialista da DGS.

Sobre a testagem, André Peralta Santos refere "houve um aumento da intensidade de testagem" e que "os concelhos com maior incidência testam mais".

André Peralta Santos falava na reunião desta terça-feira no Infarmed, onnde o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos estão reunidos com peritos de saúde pública de várias instituições para uma análise da evolução da pandemia da covid-19 no país.