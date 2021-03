Incidência de covid é mais elevada nos concelhos com maior percentagem de crianças e jovens

Póvoa de Varzim, 18/ 09/ 2020 - Reportagem sobre o regresso às aulas no agrupamento de Escolas Cego do Maio, em contexto de pandemia Covid-19. ( Pedro Granadeiro / Global Imagens ) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Os concelhos em que há maior proporção de residentes com menos de 15 anos são aqueles que apresentavam maior incidência da covid-19 por 100 mil habitantes, entre o final de feveiro e o início de março, segundo uma análise do projeto Lusa EyeData.

"Nos concelhos com maior percentagem de residentes com menos de 15 anos, há mais casos de covid-19, por 100 mil habitantes, nos 14 dias entre 17 de fevereiro e 2 de março", com uma média de 166, contra 158 da média nacional, refere uma nota divulgada nesta quinta-feira.

"Em contrapartida, nos concelhos com menor percentagem de residentes com menos de 15 anos, há menos casos de covid-19, por 100 mil habitantes, nos 14 dias entre 17 fevereiro e 2 de março, com uma média de 122 casos, contra os mesmos 158 a nível nacional.

A análise permite concluir que "a incidência da covid-19 aumenta à medida que aumenta a percentagem de população residente com menos de 15 anos. E esta correlação observou-se num período em que as escolas já estavam fechadas há quase um mês", refere.

No projeto de decreto presedencial que renova o estado de emergência, o Presidente da República pediu um plano de reabertura das escolas aliado à vacinação e testagem. "Deverá ser definido um plano faseado de reabertura com base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública, designadamente articulando com testagem, rastreamento e vacinação", lê-se no projeto de decreto que vai ser discutido e votado esta quinta-feira, na Assembleia da República.

O governo deve anunciar o plano de desconfinamento depois da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira.