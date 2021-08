Indicador de confiança dos consumidores cai na zona euro e na UE em agosto

Rua do Ouro, Lisboa © Orlando Almeida / Global Imagens

Os dados foram hoje divulgados pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros do executivo comunitário e revelam que, em agosto, o indicador que tem por base inquéritos mensais realizados aos consumidores caiu 0,9 pontos na zona euro e 0,7 pontos no conjunto da UE, em comparação com o mês anterior de julho.

"Com -6,3 pontos na UE e -5,3 pontos na zona euro, o indicador permanece próximo ou acima do seu nível pré-pandémico em ambas as regiões", observa a instituição, na estimativa rápida de agosto hoje publicada.

Este indicador de confiança é calculado com base nos dados dos inquéritos mensais aos consumidores de 26 países da UE, abrangendo 98% do total da despesa de consumo final privado.

Já para o indicador da zona euro, todos os 19 Estados-membros estão incluídos no total.