INE está a recrutar 11 mil pessoas para o Censos 2021

O Instituto Nacional de Estatística (INE) tem a decorrer o processo de recrutamento de 11 000 recenseadores para o Censos 2021 em regime de prestadores de serviços. O Censos é a maior operação estatística do INE, que implica contabilizar todos os cidadãos e famílias do país, assim como todas as casas e edifícios destinados à habitação.

O instituto procura pessoas com smartphone ou tablet com ligação à internet, bons conhecimentos da área geográfica para a qual se candidatam, com disponibilidade para trabalhar no fim de semana e a tempo parcial durante a semana, e preferencialmente com o 12º ano e transporte próprio.

Também exige ao candidato que esteja coletado nas Finanças como trabalhador independente ou com a possibilidade de recorrer ao Ato Isolado; estar inscrito na Segurança Social como trabalhador Independente ou estar Isento e não possuir dívidas às Finanças e à Segurança Social.

Excecionalmente, explica o INE, podem candidatar-se funcionários públicos, aposentados, reformados e reservistas.

O contrato terá a duração de cerca de dois meses, entre abril e junho de 2021 e, sublinha a instituição, "o pagamento pelos serviços prestados varia em função dos resultados apresentados (um recenseador com 600 alojamentos atribuídos e que termine o seu trabalho em 6 semanas receberá em média 1500€)".

As candidaturas têm se ser formalizadas até ao próximo dia 15 de fevereiro, através do preenchimento online do formulário disponível em recrutamento.ine.pt. Os candidatos pré-selecionadas serão chamados para entrevista.

Tendo em conta a pandemia, o INE definiu um plano de contingência, que reforça a "recolha de informação através da internet e o apoio à população através de uma linha telefónica, com possibilidade da resposta telefónica dirigida essencialmente a grupos da população com maior dificuldade na resposta pela Internet ou impedidos de contacto presencial, nomeadamente por razões de saúde pública".