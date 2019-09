Inglês é a língua estrangeira mais estudada na UE

O inglês é a língua estrangeira mais estudada na União Europeia (UE) no terceiro ciclo do ensino básico (97,7% dos alunos), seguida do francês (33,4%), alemão (23,3%) e espanhol (16,9%), divulga hoje o Eurostat.

Segundo o gabinete estatístico europeu, que divulga dados de 2017, em Portugal 95% dos estudantes do segundo ciclo do ensino básico têm inglês como principal língua estrangeira, e mais de metade (69,7%) estuda também francês e 19,5% aprendem espanhol.

O francês é ainda uma língua estrangeira estudada por mais de metade dos alunos na Irlanda, Chipre, Holanda e Roménia.

O alemão foi a escolha de mais de metade dos estudantes na Dinamarca e na Polónia e o espanhol captou um pouco mais de metade dos estudantes em França.

Nos Estados-membros, a quase totalidade dos alunos do terceiro ciclo do ensino básico aprendem duas ou mais línguas estrangeiras.