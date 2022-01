Iniciativa Liberal é o partido que gerou mais interesse no Google na última semana. PS e PSD muito abaixo

Rui Tavares do Livre, Inês de Sousa Real do PAN, João Oliveira da CDU, Catarina Martins do Bloco de Esquerda, António Costa do PS, Rui Rio do PSD, Francisco Rodrigues dos Santos do CDS-PP, André Ventura do Chega e João Cotrim Figueiredo da Iniciativa Liberal durante o debate entre os candidatos dos partidos com assento parlamentar às eleições legislativas realizado na RTP, a 17 de janeiro © PEDRO PINA/RTP/LUSA

Se os interesses de pesquisa dos utilizadores do Google valessem votos nas eleições Legislativas de dia 30 de janeiro, havia dois partidos pequenos que iriam certamente sair a ganhar: a Iniciativa Liberal e o Chega. Mas esta relação não pode ser estabelecida: não há uma ligação direta entre as pesquisas no maior motor de busca na internet e as intenções de voto dos eleitores.

Ainda assim, vale a pena olhar para os últimos sete dias - entre 19 e 26 de janeiro -, e em comparação com a semana anterior, através da ferramenta Google Trends, para conhecer a distribuição de interesse em cada partido político de acordo com as pesquisas dos portugueses no Google. A Iniciativa Liberal, partido liderado por João Cotrim Figueiredo, ganha com 26%. Segue-se o Chega, presidido por André Ventura, com 22%. Os dois maiores partidos políticos só surgem na segunda e terceira posições e o somatório de ambos não ultrapassa nenhum dos anteriores: o PSD, liderado por Rui Rio, corresponde a 11% do interesse gerado pelos utilizadores do motor de busca e o PS, de António Costa, a 10%.

O CDS-PP, presidido por Francisco Rodrigues dos Santos, iguala o PS. Já o Bloco de Esquerda, liderado por Catarina Martins, conquista o interesse de 8%, a CDU, com Jerónimo de Sousa à frente, 6%, o Livre, com Rui Tavares, 4% e o PAN, com Inês de Sousa Real, 3%.

No mapa abaixo, do Google Trends, é possível ver um Portugal pintado com as cores políticas, por região, de acordo com os interesses de pesquisa dos utilizadores do motor de busca. O Chega conquista mais distritos, a maioria no interior do país. A Iniciativa Liberal domina grande parte do litoral, a partir do distrito de Setúbal para norte. Em relação aos restantes partidos, só o PSD pinta de laranja o distrito de Viseu e, de resto, há uma total ausência.

No próximo domingo, dia 30 de janeiro, os portugueses são chamados às urnas para eleger o primeiro-ministro e os deputados para a Assembleia da República. Constam dos cadernos eleitorais, 10 821 244 eleitores residentes em Portugal e no estrangeiro, segundo um quadro da Comissão Nacional de Eleições, publicado em dezembro em Diário da República.

Perguntas mais pesquisadas sobre eleições

O Google disponibiliza também as tendências de pesquisa nos últimos sete dias, em relação ao mesmo período na semana anterior, em Portugal, sobre o tema das eleições. Muitos dos utilizadores querem esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das legislativas, mas há quem queira saber também, por exemplo, como se forma um governo. O que defendem os partidos é naturalmente outra das curiosidades e, de acordo com o ranking abaixo, o que defendem o Chega e o PSD são duas das maiores tendências de pesquisa, no que se refere a partidos em particular.

1. O que são eleições legislativas?

2. O que cada partido defende em 2022?

3. Chega, o que defende?

4. O que são partidos políticos?

5. Como funcionam as eleições legislativas?

6. Como se forma um governo?

7. Como saber o círculo eleitoral?

8. PSD, o que defende?

Perguntas mais pesquisadas sobre votar

Ao recorrerem ao Google em busca de mais informações, nas respostas às dúvidas de pesquisas sobre votar, o local de voto foi aquele que gerou maior interesse dos portugueses, no mesmo período de tempo em análise. Mas há quem pesquise também "Em quem votar 2022?". Outra das grandes dúvidas relacionou-se com o voto antecipado, de dia 23 de janeiro. No ranking abaixo é possível saber os termos mais vistos.

O Google destaca, em comunicado, que "na lista de perguntas sobre votar, também surgiram perguntas como 'o que acontece se ninguém votar em Portugal?' e 'o que é preciso para votar pela primeira vez?'".

1. Onde votar?

2. Como saber onde votar?

3. Em quem votar 2022?

4. Como saber em quem votar?

5. Como antecipar o voto?

6. Quando é o voto antecipado?

7. O que é voto antecipado em mobilidade?

8. Como funciona o voto antecipado?

Temas da agenda política mais pesquisados nos últimos 7 dias

Como se vê, o interesse dos eleitores não esteve voltado apenas para os debates televisivos, para a imprensa, para os cartazes nas ruas ou para as arruadas. Em plena campanha eleitoral para as legislativas, foram surgindo muitas pesquisas no Google sobre a agenda política entre os dias 19 e 26 de janeiro. No topo dos interesses, até porque estamos no meio de uma pandemia, estão os temas covid-19, vacina e saúde. Confira a lista com os restantes no ranking:

1. Covid-19

2. Vacinas

3. Saúde

4. Pobreza

5. Educação

6. Habitação

7. Impostos

8. Meio ambiente