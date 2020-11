Iniciativa Pinheiro Bombeiro regressa e já é possível alugar a sua árvore de Natal solidária

Dinheiro Vivo 20 Novembro, 2020 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

À semelhança dos anos anteriores, por cada pinheiro alugado, 5€ do valor total reverte para a compra de material profissional para ajudar os mais de 20.000 bombeiros voluntários que em 2020 combateram cerca de 9.500 incêndios rurais e ainda se mantiveram na linha da frente no combate à covid-19, prestando 85% do serviço de emergência hospitalar.

A iniciativa Pinheiro Bombeiro regressa pelo quarto ano consecutivo e chega-nos com a novidade de que além do aluguer dos tradicionais pinheiros, estarão também disponíveis enfeites de Natal solidários e sustentáveis, à venda em vários pontos do país.

Desenvolvida pela portuguesa Rnters esta ideia concretizou-se pela primeira vez em 2017 com o aproveitamento de pinheiros que eram cortados de forma a manter os terrenos limpos e prevenir incêndios.

Com o mais recente apoio da Galp, esta missão vai chegar mais facilmente à nossa casa com a possibilidade da compra desta novidade em dezenas de postos de combustível, de norte a sul de Portugal. Os enfeites pinheiro bombeiro são sustentáveis, feitos em madeira, e podem ser adquiridos por 5€, sendo que 1€ reverte a favor da mesma causa.

Com o intuito de iluminar cada vez mais o Natal dos portugueses, também os pinheiros vão poder ser alugados em mais zonas do país e não apenas em Lisboa ou Porto. Com a colaboração do Grupo Lizauto, um concessionário automóvel, as árvores já estão disponíveis em Leiria, Caldas da Rainha e Torres Vedras.

Como referido em comunicado, a EDP Comercial também se juntou à causa e, por cada pinheiro alugado através da página Planeta Zero, um pinheiro será doado a uma instituição de solidariedade. Com esta parceria pretende-se iluminar o Natal em centenas de instituições por todo o país.

Como ajudar?

Para alugar um destes pinheiros, ou comprar os enfeites, basta aceder à página oficial da iniciativa. Devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19 as encomendas online e as entregas ao domicílio serão privilegiadas para evitar deslocações e ajuntamentos. A pensar nisso a Rnters reduziu o valor das entregas em casa, acessíveis em Lisboa e no Porto.

Ainda assim, quem só tenha a possibilidade de o fazer presencialmente estão disponíveis no Lx Factory em Lisboa, no posto de combustível Galp do Porto (Av. do Bessa 45) e nos stands do Grupo Lizauto em Leiria, Caldas da Rainha e Torres Vedras. Os enfeites solidários estão à venda nos mesmos locais e em mais 41 postos Galp ao longo do país.

Finalizado o aluguer do pinheiro, este pode ser devolvido à Rnters nos locais indicados na página da start-up para depois ser transformado em biomassa, e para que em modo de economia circular possam ajudar o ambiente.

A empresa relembra também que é possível realizar a encomenda ou aluguer até dia 20 de dezembro.

