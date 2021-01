Inscrições para voto antecipado nas Presidenciais começam já este domingo

Foto cedida pela RTP do debate televisivo entre os candidatos às Eleições Presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa (E) e Tiago Mayan (D), moderado pelo jornalista Carlos Daniel nos estúdios da RTP, Lisboa, 3 de janeiro de 2021. PEDRO PINA/RTP/LUSA © RTP

Vários candidatos, muitos debates e entrevistas, mas em termos mais práticos as eleições presidenciais começam a 'jogar-se' já este domingo, 10 de janeiro, com o arranque da fase de inscrições para quem quer exercer voto em mobilidadade ou antecipado no território nacional.

O registo para voto antecipado decorre até 14 de janeiro e, depois, os inscritos podem votar domingo, 17 de janeiro, no local escolhido (desta vez e ao contrário de outras eleições nacionais não tem de ser em sedes de distrito e pode ser em qualquer câmara municipal do país).

As incrições são feitas em www.votoantecipado.mai.gov.pt ou por via postal, em carta dirigida ao Secretário-Geral do Ministério da Administração Interna (a morada: Praça do Comércio, Ala Oriental, 1149-015 Lisboa).

Este tipo de votação tem sido muito popular noutras eleições e promete ganhar mais adeptos nesta altura não só devido à pandemia, mas também pelo facto de pela primeira vez ser possível fazer nos concelhos (antes era nos distritos), explica ao Dinheiro Vivo o porta-voz da CNE, João Tiago Machado.

Há ainda mais três situações possíveis para voto antecipado. Na segunda-feira, 4 de janeiro, terminou o prazo para voto antecipado para presos e internados, mas é possível ainda alguém em isolamento devido à pandemia ou que simplesmente queira fazê-lo (já não é possível justificar com comprovativos o conceito de mobilidade ou possível ausência da área de residência no dia das eleições).

A Assembleia da República aprovou em outubro o alargamento do voto em mobilidade e criou assim um regime execional para quem estiver em isolamento obrigatório devido à pandemia.

Nesta última situação, onde deverão estar bem mais de 100 mil portugueses neste início de ano (existem mais de 87 mil casos ativos de pessoas com covid-19), é preciso que os interessados manifestem a sua intenção de votar no domicílio ou noutro local não hospitalar entre 14 e 17 de janeiro. Segue-se depois agendamentos feitos por equipas municipais devidamente equipadas e com regras sanitárias estritas, de forma a recolherem o voto entre os dias 19 e 20 de janeiro.

Emigrantes sem voto por correspondência

Como o Dinheiro Vivo relevou em primeira mão em outubro, os eleitores portugueses fora do país - serão mais de 1,4 milhões - não vão ter a modalidade utilizada em eleições passadas de voto por correspondência que poderia ser útil em tempos de pandemia. A votação nestes casos decorre entre 12 e 14 de janeiro nas embaixadas ou consulados previamente definidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Os candidatos oficiais são Marisa Matias, Marcelo Rebelo de Sousa, Tiago Mayan, André Ventura, Vitorino Silva, João Ferreira e Ana Gomes. O boletim até terá o nome de Eduardo Baptista - que até será o primeiro nome da lista -, mas a sua candidatura não foi admitida pelo Tribunal Constitucional e um voto no nele será considerado nulo.