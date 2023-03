Integridade Organizacional. All4Integrity defende formação nesta área

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo 17 Março, 2023 • 13:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi criada para promover uma cultura de integridade em Portugal e orgulha-se de ser uma associação apartidária da sociedade civil.

A All4Integrity, nasceu nas ruas de Nova Iorque, em 2020, com o objetivo principal de promover a "mobilização dos Portugueses para a adoção de soluções já conhecidas, avaliadas e recomendadas para o problema insidioso da corrupção", por iniciativa de André Corrêa de Almeida.

Atualmente, e segundo a vice-presidente da All4Integrity, a associação já conta com dezenas de colaboradores e tornou-se numa incubadora de " iniciativas, programas e soluções para a prevenção e combate à corrupção, como o programa RedEscolas AntiCorrupção, o Prémio Tágides e a Tech4Integrity", como explica Ângela Malheiro.

O quarto pilar da associação, lançado em julho do ano passado, é a Academia All4Integrity que foi lançada após um inquérito - da autoria da instituição - para apurar a situação da oferta formativa em Integridade Organizacional.

Do inquérito, apresentado a gestores, académicos e investigadores, apurou-se que as instituições de ensino portuguesas têm uma oportunidade de considerar e promover uma oferta formativa no âmbito da cultura de integridade em Portugal, que atualmente não existe.

E, como apurou o inquérito da All4Integrity, pode-se "articular várias hipóteses sobre o (des)alinhamento entre a procura e a oferta de formação em integridade organizacional em Portugal". Como solução, a associação refere que "uma formação nesta área precisa de ser corajosa, realista e prática" e que esta tem de "ir direta aos dilemas éticos e fornecer instrumentos concretos sobre como pensar e agir nos cenários mais comuns que se apresentam, sobretudo no contexto empresarial e a partir de boas práticas nacionais e internacionais".