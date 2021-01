Internamentos por covid voltam a superar os três mil em Portugal

© DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Dinheiro Vivo 03 Janeiro, 2021 • 14:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 3384 pessoas infetadas com covid-19, tendo-se registado mais 73 óbitos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado neste domingo.

No total, desde o início da pandemia, Portugal confirmou 427 254 casos positivos de ​​​​​​​covid-19 e atingiu um total de 7118.

Nos hospitais portugueses há mais 186 pessoas internadas. São agora 3044 os doentes hospitalizados, sendo que 500 estão em cuidados intensivos, mais 8 do que ontem.

Já 2385 doentes recuperaram nas últimas 24 horas, mas persistem 77 601 casos ativos em Portugal, mais 926 do que no dia anterior. Existem 94 394 contactos em vigilância (mais 2502 do que ontem).

O Norte continua a ser a região com maior número de casos confirmados (215 031), mais 1218 do que no sábado. E é também a região com mais óbitos (3261), tendo registado mais 17 nas últimas 24 horas.

No entanto, Lisboa e Vale do Tejo foi a região com o maior crescimento absoluto no números de novas contaminações: foram mais 1232 do que na véspera, elevando o total para 138 520 casos. Houve mais 36 óbitos nas últimas 24 horas (2479 no total).

No Mundo

Mais de 84,5 milhões de casos de infeção pela covid-19 foram diagnosticados desde o início da pandemia, e morreram 1.835.788 pessoas, revelou a universidade norte-americana Johns Hopkins neste domingo.

Os dados publicados pela universidade pressupõem que houve um aumento de mais de 1,1 milhões de contágios desde o começo do ano novo.

Segundo a universidade, a mais recente contagem indica que já houve um total de 84.588.500 casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que foi declarada a pandemia. Na sexta-feira, este valor situava-se nos 83.474.757 casos.

Quanto ao número de óbitos, é indicado que desde sexta-feira morreram 17.029 pessoas em consequência da covid-19, situando-se o valor total nos 1.835.788 de mortos.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais atingido pela pandemia, tanto em número de casos (20.427.780) como em mortes (350.186), seguindo-se a Índia, com 10.323.965 e 149.435 óbitos, e o Brasil, com 7.716.405 e 195.725 óbitos.

Na Europa, entre os países mais atingidos por contágios figuram a Rússia (3.179.898), a França (2.700.480) e o Reino Unido (2.607.542).

Na América Latina, depois do Brasil surgem a Colômbia com 1.666.408 casos, a Argentina (1.634.834) e o México (1.443.544).

Itália (74.985), Reino Unido (74.682), França (65.048), Rússia (57.235) e Espanha (50.837) são os que registam o maior número de pessoas que morreram por causa da covid-19.

No continente africano, a África do Sul é o país mais atingido, com 1.088.889 casos de infeção e 29.175 mortes.

Na quinta-feira cumpriu-se exatamente um ano desde que a China informou a Organização Mundial de Saúde do aparecimento de um vírus, então desconhecido, na cidade de Wuhan.