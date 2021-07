Luís Filipe Vieira detido em operação que envolve negócios de mais de 100 milhões

Luís Filipe Vieira. (António Araújo / Global Imagens) © António Araújo / Global Imagens

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) confirma o inquérito e a investigação a cargo da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no âmbito da qual "foram cumpridos cerca de 45 mandados de busca, abrangendo instalações de sociedades, domicílios, escritórios de advogados e uma instituição bancária. Estas buscas decorrem nas áreas de Lisboa, Torres Vedras e Braga", lê-se no comunicado do DCIAP. Em investigação estão "negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades".

No âmbito desta operação "foram detidas quatro pessoas, dois empresários, um agente desportivo e um dirigente desportivo". Entre os detidos está o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o seu filho, Tiago Vieira, e os empresários José António dos Santos, conhecido como o "Rei dos Frangos", e Bruno Macedo.

Estas detenções, sublinha o DCIAP, foram efetuadas "atendendo aos indícios já recolhidos, com vista a acautelar a prova, evitar ausências de arguidos e a prevenir a consumação de atuações suspeitas em curso".

As pessoas detidas deverão se alvo do primeiro interrogatório judicial amanhã, informa ainda.

Os factos ocorreram "a partir de 2014 e até ao presente", diz o DCIAP, estando em causa "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento".

Nas buscas de hoje participaram "66 inspetores tributários, sendo 25 da Direção de Finanças de Braga, oito da Direção de Finanças do Porto, 26 da Direção de Finanças de Lisboa e dois da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE), para além de nove elementos do Núcleo de Informática Forense desta Direção".

Também participaram nesta operação "quatro magistrados do Ministério Público, três Juízes de Instrução Criminal e 74 polícias da PSP, nove dos quais a exercerem funções no DCIAP".