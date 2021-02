iPhone volta a surpreender com mais de 200 novos emojis e inclui a pandemia da covid-19

Dinheiro Vivo 24 Fevereiro, 2021 • 15:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os emojis já são prática recorrente nas conversas do dia-a-dia e, com o lançamento da mais recente atualização do sistema operacional - iOS 14.5 - os utilizadores do iPhone terão acesso a mais de 200 novos emojis entre os quais se incluem uma seringa que pretende fazer alusão às vacinas contra a covid-19, um coração em chamas e uma vasta gama de opções para casais com diferentes tons de pele.

O novo iOS, com chegada prevista para o próximo mês, traz consigo o que o The Guardian avança ser uma mistura de novas criações, modificações nos emojis existentes e algumas atualizações exclusivas da plataforma da Apple.

Entre as outras melhorias que esta atualização promete, as 217 novas criações pretendem reforçar uma ideia de inclusão e representatividade social e, em termos de número, é nas representações dos casais que a diferença será mais notória. Se até então só os emojis de casais de mãos dadas tinham a opção da alteração do tom de pele, essa funcionalidade passa a estar disponível em todos os outros. A acrescentar, o emoji da pessoa com barba passa agora a ser representado nos dois géneros e não exclusivamente na versão masculina.

A seringa é também um dos exemplos de uma criação que já existia mas que foi melhorada, pensando-se que tem o objetivo de fazer referência aos planos de vacinação contra a covid-19 que decorrem a nível mundial.

Ainda que não referente a estas figuras icónicas, uma das adaptações do novo sistema - e que promete ser muito útil - é o reconhecimento do Face ID com as máscaras de proteção.