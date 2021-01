epa08787261 US President Donald J. Trump addresses supporters during a campaign rally at the Rochester International Airport in Rochester, Minnesota, USA, 30 October 2020. US President Donald J. Trump will face Democratic candidate Joe Biden in the US elections on 03 November. EPA/CRAIG LASSIG © EPA

O governo iraniano emitiu o chamado "de mandado vermelho" e remeteu-o para a Interpol, onde pede a prisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de 47 outros oficiais americanos pelo assassinato do general Qassem Soleimani do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, que aconteceu a 3 de janeiro de 2020.

"A República Islâmica do Irão está a acompanhar muito seriamente a perseguição e punição daqueles que ordenaram e executaram esse crime", disse o porta-voz da justiça iraniana Gholamhossein Esmaili, citado pela Al Jazeera.

A Interpol já tinha ignorado um pedido anterior de prisão do promotor de Teerão Ali Alqasimehr, quando emitiu um mandado internacional em junho para a prisão de Trump e de outros funcionários do Pentágono e do comando central dos EUA por "acusações de assassinato e terrorismo".

Na rejeição do pedido de junho, a Interpol explica que a sua própria constituição a proíbe de realizar qualquer "intervenção ou atividade de caráter político, militar, religioso ou racial".

O Irão tem agora renovadas esperanças que Trump enfrente a justiça pelo que diz ser o assassinato de Soleimani, já que ele deixa o cargo de presidente a 20 de janeiro.

O llíder da justiça iraniana, Ebrahim Raisi, disse mesmo: "Felizmente, a presidência de Trump terminou. Mas mesmo que o seu mandato não tivesse terminado, seria inaceitável dizer que alguém não é responsabilizado perante a lei devido à sua posição administrativa. "

Ali Kadkhodaei, um porta-voz do Conselho Guardião do país que analisa a legislação no Irão, disse que embora seja difícil mover ações judiciais contra Trump enquanto ele é chefe de Estado, "alguns especialistas internacionais defendem a opinião de que após o fim da presidência de Trump isso pode ser possível ".

As tensões entre o Irão e os EUA têm aumentado com a aproximação do primeiro aniversário da morte de Soleimani.

Os EUA usaram bombardeiros B-52 para voar o Golfo em várias ocasiões no mês passado e, segunda-feira, tomaram a decisão de manter um porta-aviões da Marinha na área devido ao que dizem ser a crescente ameaça do Irão, indica a Al Jazeera.

O Irão começou a enriquecer urânio com pureza de 20%, naquela que é a sua violação mais clara do acordo de 2015 que colocava limites no seu programa de tecnologia nuclear.