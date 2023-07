Iscte abre novo edifício para investigação em Lisboa

O Instituto Universitário de Lisboa (Iscte) © DR

O Iscte - Instituto Universitário de Lisboa vai abrir um novo edifício, reconstruído segundo princípios de sustentabilidade, para acolher centros e unidades de investigação, informou esta terça-feira a instituição.

Em comunicado, a instituição de ensino superior adianta que o novo edifício "Iscte - Conhecimento e Inovação" é o primeiro em Lisboa reconstruído segundo os princípios de sustentabilidade, estética e inovação da 'New European Bahaus'.

Segundo a nota, "o Iscte - Conhecimento e Inovação é a concretização em Lisboa dos conceitos académicos, arquitetónicos e urbanísticos da 'Universidade sem muros', os quais promovem a interação da academia com o tecido social e económico envolvente".

A nova estrutura visa "fornecer soluções integradas de transferência de conhecimento sobre a sociedade, as organizações, as empresas e a administração pública" e irá acolher oito unidades de investigação, três laboratórios associados, três laboratórios associativos, um Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias, oito observatórios e nove laboratórios.

"A partir da reconstrução do antigo edifício do IMT -- Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, que o Iscte adquiriu ao Estado em 2011 por 9,2 milhões de euros, o novo 'Iscte - Conhecimento e Inovação' cumpre todos os requisitos de sustentabilidade, estética e inovação, (...) sendo um dos edifícios europeus selecionados pelo programa 'European Bahaus Transformation of Places of Learning'", é referido na nota.

O projeto é financiado por verbas europeias do programa comunitário Portugal 2020, tendo sido desenvolvido por uma equipa coordenada por Bernardo Pizarro Miranda, arquiteto e professor do Iscte, com a colaboração de estudantes de Arquitetura da universidade.

"Desde o início, procurou-se uma 'requalificação exemplar do ponto de vista da sustentabilidade e da recuperação do património construído', preservando ao máximo a estrutura do edifício original e minimizando a quantidade de materiais de lá retirados", é destacado na nota.

A reitora do Iscte, Maria de Lurdes Rodrigues, citada na mesma informação, diz que a "entrada em funcionamento em Lisboa de um edifício reconstruído segundo os princípios da New European Bahaus, bem como a abertura do campus do Iscte à cidade, tem um grande valor simbólico na vida desta instituição, e na de Lisboa, que merece ser assinalada".

"O novo interface do Iscte com o tecido urbano cria condições para o trabalho colaborativo que hoje é tão importante nas universidades, cruzando as áreas das engenharias, tecnologias e arquitetura com as ciências sociais e comportamentais, a economia e a gestão", sublinhou.

A conclusão das obras de requalificação do edifício será assinalada na quarta-feira pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.