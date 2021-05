ISCTE avança com escola de tecnologias digitais em Sintra. Projeto será apresentado às empresas

Maquete da futura Escola de Tecnologias Digitais Aplicadas do Iscte, em Sintra. © Direitos Reservados

O ISCTE vai avançar com a criação da Escola de Tecnologias Digitais Aplicadas, em Sintra, depois de a Assembleia Municipal da autarquia ter cedido um terreno para a sua construção. O plano prevê que o novo polo universitário do ISCTE comece a funcionar a partir de 2026, acolhendo entre 2.500 a 3.000 estudantes.

"No arranque, a oferta formativa, de oito a dez cursos de licenciatura, será multidisciplinar, interligando as tecnologias digitais com diferentes áreas e setores de aplicação: a arte, o património, a educação e formação, a gestão, a saúde, a indústria e serviços, incluindo ainda inteligência artificial, desenvolvimento de software e cibersegurança, que deverão ser aprovados pela A3Es", afirma a reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, citada em comunidado.

Esta nova escola vem preencher uma lacuna na oferta formativa nacional, considera o ISCTE, assim como dar a Sintra uma instituição de ensino superior pública, "o município do país com o maior número de população na faixa etária entre os 15 e os 24 anos, mas a percentagem de jovens que frequenta o ensino superior é uma das mais baixas da área metropolitana", lê-se na nota enviada às redações.

"Com estes dados demográficos seria expectável que Sintra tivesse uma forte oferta de instituições de ensino superior, mas, incompreensivelmente, não é o caso", afirma Maria de Lurdes Rodrigues. A reitora do ISCTE acrescenta que "na região Norte há uma maior dispersão da oferta de ensino superior; são cerca de 56% os estudantes que frequentam as instituições da cidade do Porto; mas em Lisboa a concentração na cidade é de 83%! Como esta centralização nunca foi combatida por políticas públicas, o ISCTE, em colaboração com a Câmara Municipal de Sintra e o Conselho Estratégico Empresarial, decidiu iniciar uma política de proximidade dirigida à maior bolsa de jovens da sua zona de influência, incentivando-os a prosseguirem a formação académica".

A nova escola vai ser apresentada ao Conselho Estratégico Empresarial de Sintra no próximo dia 19 de maio. Será assinado um protocolo com as empresas parceiras do projeto. O objetivo é que, quando a escola estiver em funcionamento, os estudantes possam estagiar nessas empresas ainda durante os cursos.

"Através de uma escola especializada em Tecnologias Digitais Aplicadas haverá uma aproximação entre o ensino, a atividade económica e o tecido social da região", afirma Maria de Lurdes Rodrigues. "O ISCTE está empenhado em aumentar o nível de qualificação dos portugueses em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), uma área que foi identificada como prioritária, ao nível europeu e nacional, dados os desafios da transição digital que enfrentam as empresas e as entidades públicas e as dificuldades em recrutar os profissionais de que precisam".

O terreno cedido pela câmara fica na Portela de Sintra, a cinco minutos a pé da estação de comboios que liga o concelho a Lisboa.