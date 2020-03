ISEC usa impressão 3D para produzir viseiras e óculos para hospitais

O Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC) está a recorrer à impressão 3D para desenvolver equipamento de proteção para os profissionais de saúde. O modelo, que foi desenvolvido por docentes e investigadores do ISEC, tanto pode ser usado como óculos de proteção ou evoluir para uma viseira de proteção.

“Trata-se de um sistema de proteção versátil que pode ser utilizado por médicos, enfermeiros e paramédicos como ‘óculo de proteção’ ou evoluir, na mesma configuração, para ‘viseira de proteção’, indica Mário Velindro, presidente do ISEC.

Por dia, o ISEC quer produzir 50 exemplares destes módulos integráveis, de baixo custo e rápida produção através de fabrico aditivo, com recurso a impressão 3D FDM (fabrico por fusão de filamento). O projeto envolveu a otimização geométrica por forma a ser ergonómico e a adaptar-se a qualquer rosto, de fácil montagem e utilização – mas com a garantia de proteção total da face do utilizador: boca, olhos e nariz.

Os novos conjuntos podem ser produzidos em diversos materiais, estando a sua conceção otimizada para a utilização de PLA (polímero termoplástico) na estrutura de suporte, bem como de folhas de acetato para o conjunto óculo/viseira.

Mário Velindro indica que os primeiros modelos produzidos já têm destino. “As primeiras centenas de exemplares serão entregues ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra – CHUC: há, aliás, um contacto direto entre os Serviços de Manutenção dos CHUC e o ISEC para apoiar o fabrico de componentes especiais nos nossos laboratórios”.

A produção deste novo modelo de óculos/viseira arrancou esta semana.