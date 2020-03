Itália já ultrapassou os 7.500 mortos. Em 24h houve mais 683 vítimas

Nas últimas 24 horas houve o registo oficial de mais 683 vítimas mortais em Itália. O país europeu não só já duplica o número de mortes da China, como continua a crescer diariamente com valores acima dos 600 mortos desde quinta-feira passada.

No total, o registo da Proteção Civil do país indica que são agora 7.503 mortes e 74.386 os casos de pessoas com Covid-19 – nas últimas 24 horas contam-se ainda mais 5.210 infetados, o que é uma redução face o número dos últimos dias.

Veja o Mapa interativo que mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

Desde quinta-feira passada que Itália é o país do mundo com mais mortes devido ao surto do novo coronavírus a nível mundial, superando na altura a China.

Como indicámos ontem, as autoridades italianas estão a perder a paciência para o estilo de vida social – o dolce fare niente – que muitos italianos ainda tentam ter em algumas localidades, daí que comecem a fazer apelos cada vez mais agressivos, isto além dos militares já estarem no terreno a tentar fazer cumprir o bloqueio imposto no país.

