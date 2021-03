Já estão disponíveis as visitas virtuais ao Museu da Água da EPAL

Aqueduto das Águas Livres © DR

"Se não pode ir ao museu, o museu vai até si" - esta foi a forma utilizada pela EPAL para anunciar que já se encontram disponíveis as visitas virtuais ao Museu da Água - Aqueduto das Águas Livres, Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras e Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos.

Com este novo conceito imposto pela pandemia da covid-19, a promessa é a da "possibilidade de explorar detalhes desconhecidos nas estruturas centenárias e experienciar diferentes ângulos de observação do espaço", afirma a EPAL em nota de imprensa.

As visitas, que se encontram disponíveis através do site da EPAL, podem ser realizadas a qualquer hora do dia e não necessitam de marcação prévia. "O visitante poderá percorrer a arcaria monumental do Aqueduto das Águas Livres e sentir a vertigem quando se inclina no arco maior, subir ao terraço da Mãe d'Água das Amoreiras e observar Lisboa a 360º ou ainda ver e ouvir a máquina a vapor a funcionar na Estação dos Barbadinhos".

"O Museu da Água estende o convite para uma visita diferente que permitirá descobrir o património da água através de um novo caminho virtual nunca antes percorrido e repleto de novas emoções" nota ainda a empresa em comunicado.