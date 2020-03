Já há 14 mortos com Covid-19 em Portugal. Casos sobem para 1600

Há 1600 pessoas em Portugal com a Covid-19 – mais 320 do que ontem – e 14 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus SARS-CoV-2 – mais dois do que no dia anterior. Este é o mais recente balanço da DGS – Direção-Geral da Saúde, conhecido este domingo e que contabiliza os dados apurados até ao final do dia de sábado.

No boletim da situação epidemiológica em Portugal agora divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dá-se conta de que o número de infetados com o vírus aumentou 25% face ao dia de ontem, em que se registavam 1280 casos.

O total de casos não confirmados é de 9027, enquanto 1152 aguardam resultado laboratorial. Contam-se ainda só cinco pessoas já totalmente recuperadas, mas mesmas de ontem. Existem neste momento 12562 contactos com vigilância pelas autoridade de saúde (menos 593 do que ontem), é indicado no relatório epidemiológico em Portugal.

O Norte continua a preocupar, já que em termos geográficos já que foi lá que morreu mais uma pessoa (já são cinco), registando-se as mesmas quatro na zona Centro, três na zona de Lisboa e Vale do Tejo (mais uma vítima mortal) e uma no Algarve.

Registam-se ainda 1152 casos suspeitos a aguardar os resultados das análises (mais 93 do que ontem), com 169 pessoas a estarem internadas no hospital – mais 13 do que no dia anterior e 41 a estarem nos cuidados intensivos.

A nível etário, há 236 pessoas infetadas com idade igual ou superior a 70 anos – o grupo de maior risco – e 267 casos com menos de 30 anos (23 casos são crianças com menos de 10 anos).

Em conferência de imprensa, a ministra da Saúde avançou que 80% dos casos são ligeiros, 10% dos infetados estão internados, e 2% encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, explicou que todos os óbitos correspondem a um “perfil clássico – idosos com múltiplas patologias”. Quanto ao perfil dos doentes internados, a responsável explicou que está a ser preparado um sistema automático de informação, não sendo possível, nesta altura, fazer esse retrato.

Quanto à evolução da curva epidemiológica, Graça Freitas avançou “que até à data a curva é ascendente, mas não explosiva”, mas é cedo ainda para saber se está a “achatar”, e que é preciso continuarmos “atentos e preparados”.

O relatório de situação de hoje não dá informação sofre o número de cadeias de transmissão ativas. Graça Freitas explicou que “à medida que as cadeias vão aumentando, às vezes não é possível identificá-las”.

Entretanto, a DGS emitiu orientações para os estabelecimentos de atendimento ao público, como se deve proceder à limpeza e desinfeção das superfícies para prevenir a disseminação da infeção pelo novo coronavírus.

Explica a DGS que cada organização deve elaborar o seu plano de contingência para a Covid-19, estabelecer um plano de limpeza e higienização das instalações, que deve estar afixado em local visível, devendo também existir um sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsáveis e a frequência com que é realizada.

A nível mundial já são mais de 315 mil casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus, com mais de 13 mil mortos com Covid-19.

Os conselhos da DGS para as empresas

A Direção-Geral da Saúde emitiu recomendações às empresas por causa do coronavírus, aconselhando-as a definir planos de contingência para casos suspeitos entre os trabalhadores que contemplem zonas de isolamento e regras específicas de higiene, evitando reuniões em sala.

Na orientação publicada na página da internet, a DGS diz que as empresas devem estar preparadas para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus trabalhadores não irem trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes públicos ou encerramento de escolas e que devem avaliar as atividades imprescindíveis na empresa e os recursos essenciais para as manter.

Aconselha ainda as empresas a recorreram a formas alternativas de trabalho, como o teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências, assim como o acesso remoto dos clientes. Para este efeito, as companhias devem “ponderar o reforço das infraestruturas tecnológicas de comunicação e informação”, refere a DGS.

Para restringir o contacto direto com os casos suspeitos que possam surgir, as empresas devem criar áreas de isolamento com ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e revestimentos lisos e laváveis, sem tapetes, alcatifas ou cortinados.

Estas áreas deverão estar equipadas com telefone, cadeira ou marquesa, água e alguns alimentos não perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução antisséptica de base alcoólica, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro.

Nesta área, ou próximo, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do trabalhador com sintomas/caso suspeito, acrescenta.

A empresa deverá incluir no seu plano de contingência procedimentos básicos para higienização das mãos (devem ser lavadas com água e sabão e/ou desinfetadas), regras de etiqueta respiratória (evitar tossir ou espirrar para as mãos), de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara) e de conduta social que incluam alterações na frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os clientes, evitando o aperto de mão, as reuniões presenciais e os postos de trabalho partilhados.

Os planos de contingência devem ainda identificar os profissionais de saúde a contactar, mantendo acessíveis na empresa os contactos do Serviço de Saúde do Trabalho e, se possível, do(s) médico(s) do trabalho responsável(veis) pela vigilância da saúde dos trabalhadores.

Segundo esta orientação da DGS, as empresas devem ainda disponibilizar em sítios estratégicos (zonas de refeições, registos biométricos e zonas de isolamento) máscaras cirúrgicas para utilização do trabalhador com sintomas (caso suspeito) e para serem utilizadas, enquanto medida de precaução, pelos trabalhadores que prestam assistência ao/s caso/s suspeito/s, assim como toalhetes de papel para secagem das mãos.

As autoridades recomendam ainda o planeamento da higienização e limpeza dos revestimentos, equipamentos e utensílios, assim como dos objetos e superfícies como corrimãos, maçanetas de portas e botões de elevador.

Os planos devem ainda prever procedimento de vigilância de contactos próximos do caso suspeito, designadamente trabalhadores que estejam no mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) ou que estiveram face-a-face com o caso confirmado ou que esteve com este em espaço fechado.

Perante um caso confirmado de covid-19, a DGS diz ainda que devem ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos (familiares e amigos).

Segundo esta orientação da DGS, o período de incubação estimado do novo coronavírus é de dois a 12 dias. Como medida de precaução, as autoridades recomendam a vigilância ativa dos contactos próximos durante 14 dias desde a data da última exposição ao caso confirmado.

