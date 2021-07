Já foram emitidos mais de 2 milhões de certificados covid

Porto, 08 / 07 / 2021 - Certificado digital ou um teste negativo à covid-19 para aceder a restaurantes nos concelhos de maior risco e a hotéis em todo o país. (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

Mais de dois milhões de portugueses já têm o certificado covid que permite aceder aos restaurantes e hotéis a partir desta sexta-feira. São mais 200 mil nas últimas 24 horas.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) adiantaram ao Dinheiro Vivo que "já foram emitidos mais de 2 milhões de certificados digitais covid da UE" que atestam que o portador já tem as duas doses da vacina, efetuou um teste com resultado negativo ou já recuperou da infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

A partir desta sexta-feira (para os restaurantes é a partir de sábado às 15h30), os clientes de hotéis são obrigados a apresentar um certificado digital ou um teste negativo que podem fazer no local, no momento do check-in.

No caso dos restaurantes, a exigência de certificado ou de teste negativo começa a ser aplicada este sábado, dia 10 de julho, a partir das 15h30, nos concelhos na categoria de risco elevado ou muito elevado e apenas para aceder ao interior dos estabelecimentos. Quem optar pela esplanada, não precisa de apresentar um comprovativo. O mesmo acontece se precisar de usar a casa de banho, apenas tem de usar a máscara.

No acesso aos hotéis e alojamentos locais, a exigência de comprovativo aplica-se a todo o território do continente, sendo que os turistas podem fazer o teste rápido antigénio quando no check-in, esperando cerca de meia hora pelo resultado e com a presença de um responsável do estabelecimento. Também podem apresentar um teste negativo PCR realizado até 72 horas antes da entrada.

O teste de antigénio com relatório laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação também é admissível, tal como o autoteste rápido de antigénio, realizado nas 24 horas anteriores à sua apresentação na presença de um profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a sua realização e o seu resultado.

Só os menores de 12 anos escapam a estas novas medidas.

Em caso de incumprimento, há lugar a coimas. No caso de quem frequenta os restaurantes e hotéis, as multas são entre 100 a 500 euros. Para os proprietários, variam entre mil e 10 mil euros.

Estes certificados começaram a ser emitidos em Portugal em 16 de junho e entraram em vigor em toda a União Europeia em 1 de julho, com o objetivo de facilitar a livre circulação dos cidadãos nos Estados-membros de forma segura durante a pandemia.

