A RTP3 acaba de avançar que há mais quatro casos positivos de coronavírus (Covid-19) em Portugal, todos registados no Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos.

O número total passa assim para os 35 de casos confirmados – embora continuam a existir cerca de duas centenas de casos suspeitos a ser monitorizados pelas autoridades.

A única pessoa infetada que esteve no Pedro Hispano seria um caso relacionado com o escritor chileno Luis Sepúlveda, que esteve na Póvoa de Varzim entre 18 e 23 de fevereiro (o seu internamento foi já em Espanha, onde está radicado).

As principais bolsas estão em queda e o coronavírus Covid-19 é já a epidemia com maior impacto na economia mundial dos tempos modernos.

Entretanto, o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) recomendou a suspensão de aulas presenciais nas faculdades de Medicina, hospitais e centros de saúde e encerrar espaços comuns dos estudantes num prazo de “pelo menos duas semanas” a contar desta segunda-feira.

As recomendações deste órgão consultivo resultam de uma reunião do CEMP para avaliar a necessidade de medidas preventivas face à epidemia de Covid-19, que decorreu esta segunda-feira, por videoconferência, e “serão mantidas pelo prazo de pelo menos duas semanas, a contar da presente data sendo sujeitas a avaliação periódica em função da evolução da situação em Portugal”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez esta tarde em conferência de imprensa um balanço da situação. Tedros Ghebreysus, o diretor-geral da instituição, admite que o número continua a subir bastante em todo o mundo – já superou os 110 mil casos em todo o mundo (mais de 3800 mortos) -, mas tirou algum alarmismo da situação, garantindo: “não estamos à mercê deste vírus”.

“Agora que o coronavírus já tem um pé dentro da porta de tantos países, o risco de uma pandemia tornou-se bastante real. Mas esta seria a primeira pandemia na História que poderia ser controlada”, explica Ghebreysus.

A instituição destaca também que a tendência de expansão do vírus já começa a ser controlada em países como a China e Coreia do Sul, onde se verifica já um “decréscimo de novos casos” – a China já vai no segundo dia em que as infeções estão a baixar e 70% dos casos registados na China já recuperaram e tiveram alta.

