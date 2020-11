Já pode fazer o jantar de Natal de empresa (em casa) com a Glovo

© Glovo

Christmas Virtual Dinner e Christmas Gift foram as duas respostas da Glovo - aplicação móvel (app) que permite comprar, recolher e entregar qualquer produto na mesma cidade - ao distanciamento imposto pela pandemia de covid-19, especialmente em época natalícia.

Estas iniciativas foram pensadas para as empresas portuguesas e respetivos colaboradores que, num contexto normal, realizariam o jantar de Natal juntos.

"A Glovo pretende com esta iniciativa dar uma ferramenta às empresas para que possam premiar os respetivos colaboradores (...) de continuar próximos de quem faz parte da respetiva equipa", explica em comunicado Davi Massara, Marketing Manager da Glovo em Portugal.

Jantar virtual de Natal

O Christmas Virtual Dinner consiste num jantar virtual de Natal para que os colaboradores de uma empresa tenham a possibilidade de comemorar o Natal e "organizar o jantar de empresa tão tradicional a nível nacional", acrescenta a Glovo.

As empresas que desejarem aderir a este novo conceito de jantar de Natal podem adquirir, junto da Glovo, códigos promocionais de valores que variam entre 15 e 50 euros para oferecer aos seus trabalhadores.

Para que o jantar se torne real, bastará que cada elemento da equipa introduza o código na app, escolha o que lhe apetece comer (de qualquer restaurante disponível na aplicação) e, o mais importante, marcarem uma data e hora para se reunirem virtualmente, por exemplo através de Skype ou Zoom, e desfrutarem das suas refeições em conjunto.

A Glovo promete entregar o jantar no tempo máximo de 30 minutos após a realização do pedido para que todos, em segurança, apreciem a ceia de natal em conjunto com os colegas de trabalho.

Esta nova solução da Glovo para a comemoração do Natal, por parte das empresas portuguesas, é apontada como sendo uma "alternativa para poder comemorar dentro daquilo que são as tradições de natal das empresas, mas sempre com toda a segurança necessária à saúde de todos neste momento", explica Davi Massara.

Mais do que uma solução natalícia

Ainda no âmbito da quadra natalícia, a Glovo revela que idealizou também uma outra possibilidade "dentro daquilo que são as tradições de Natal": o Christmas Gift, uma nova forma de as empresas oferecerem o tradicional cabaz de Natal aos seus trabalhadores.

A oferta consiste num código com um valor associado, que poderá ser descontado em pedidos na app.

Através deste presente, "cada colaborador terá a liberdade de escolha para encomendar a ceia para a sua família a gosto, de comprar presentes ou ainda encomendar mercearias para casa", remata a Glovo, em comunicado.

A Glovo está presente em 90 localidades do território nacional e afirma procurar dar resposta a um número cada vez maior de utilizadores da plataforma.