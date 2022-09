Já pode transformar qualquer carro numa autocaravana por 1500 euros

Motor24 01 Setembro, 2022 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

Quando o orçamento não estica para investir numa autocaravana, mas é este o seu ideal de férias na natureza em família, as tendas de tejadilho são a alternativa mais prática e acessível. Elas permitem transformar qualquer carro num local seguro e relativamente confortável para pernoitar.

É o caso da proposta mais popular no catálogo Front Runner e que é compatível com uma gama ampla de modelo e fabricantes. Custa 1.184 euros (mais 483 euros, com taxas e o envio para Portugal) e destaca-se por ser, de acordo com a marca, a mais compacta do mercado quando está arrumada no compartimento dedicado montado no tejadilho do carro - só 330 mm em altura, o que beneficia a aerodinâmica.

Aberta, a Front Runner Roof Top Tent atinge respeitáveis 2,40 m em altura e 1,30 m em largura, o suficiente para albergar no seu interior um confortável colchão de casal. Todo o conjunto não ultrapassa os 43 kg de peso, dos mais baixos da categoria. Inclui a escada de tejadilho.

É uma alternativa ótima ao modelo MH500 Fresh & Black, a tenda de tejadilho "best-seller" da Quechua, marca exclusiva da Decathlon, e que continua esgotada.

De acordo com a Quechua, a MH500 é compatível com todos os automóveis com barras de tejadilho homologadas e capazes de suportar uma carga de 75 kg e largura superior a 78 cm.

Impermeável e resistente ao vento, a tenda Quechua tem garantia de cinco anos e permite montar e desmontar em menos de cinco minutos.

Além da tenda para duas pessoas, o "kit" de campismo para o carro inclui teto duplo, um colchão de espuma integrado, uma escada de alumínio de 2,5m no máximo desdobrada, o conjunto parafusos (4 placas + parafusos e anilhas), uma bolsa para calçado e uma correia de fixação de acessórios.

Tudo por 1190 euros.

