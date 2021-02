Janeiro bate recorde de reclamações no setor da Saúde. Aumento de 73%

(Imagem de arquivo) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

De acordo com um estudo desenvolvido pelo Portal da Queixa, que decorreu entre os dias 1 e 31 de janeiro de 2021, foram registadas na plataforma 787 reclamações só no setor da saúde. Com uma média de 25 queixas diárias, este é o pior mês de que há registo e bate o recorde em termos de reclamações neste setor.

Quando comparado com o mesmo período do ano precedente, foram registadas mais 332 queixas e o aumento fixou-se nos 73%, facto que evidencia e reflete todas as dificuldades que o setor enfrenta para dar resposta à pandemia de covid-19.

No que respeita às entidades que reuniram o maior número de reclamações, a análise revela que, durante o primeiro mês do ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) liderou o foco das queixas - com 186 reclamações registadas nesta plataforma. Seguem-se os Hospitais e Centros de Saúde (142), em terceiro os Planos e Seguros de Saúde (135), em quarto os Grupos Privados de Saúde (115) e em quinto, as farmácias (74).

Segundo as conclusões do estudo, as reclamações recebidas espelham, sobretudo, a falta de acompanhamento que os doentes precisam e a preocupação em não conseguir atendimento médico, seja presencial ou por teleconsulta.

Tal como é explicado em nota de imprensa, a "impossibilidade de ser atendido por um médico" é o principal motivo de reclamação, gerando 36% das queixas dirigidas ao setor da saúde e, é seguida pela "falta de atendimento telefónico", perfazendo 34.4% das queixas.

De referir também que, em 2020, o total de reclamações dirigidas ao setor da saúde foi de 7.277, um aumento de 80% face a 2019.

"O Serviço Nacional de Saúde continua a registar taxas de insatisfação muito elevadas de ano para ano, não demonstrando melhorias contínuas no serviço prestado. Enquanto verificámos indicadores de redução do número de reclamações através dos canais do estado, nomeadamente no Livro Amarelo e de Reclamações, que induzem em erro na interpretação do atual estado do setor, no Portal da Queixa este crescimento é demais evidente, demonstrando não só que os utentes do SNS estão descontentes com o serviço prestado, como também pela desacreditação no regulador de defesa do consumidor, que manifestamente não traduz confiança na resolução dos problemas apresentados" afirma Pedro Lourenço, diretor geral do Portal da Queixa.