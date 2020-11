Jantares de Natal da empresa com box em casa é o novo conceito da Casa da Comida

Dinheiro Vivo 10 Novembro, 2020 • 15:34 Partilhar este artigo Facebook

Embora ainda não se conheçam as medidas e restrições que serão aplicadas durante a quadra festiva que se aproxima, uma coisa é certa, esta não será igual aos anos anteriores.

É expectável que os tradicionais jantares de empresa não se possam realizar nos mesmos termos, no entanto, não quer dizer que não possam acontecer e com alguns dos mimos gastronómicos a que muitos colaboradores de empresas se habituaram. A pensar nisso, a Casa da Comida desenvolveu a Box de Natal, com o objetivo de desafiar as organizações a oferecer aos seus colaboradores um cabaz bastante completo para que, ainda que à distância, seja possível desfrutar e partilhar de uma refeição em simultâneo.

Disponível para as diferentes refeições do dia - almoço, lanche e jantar - a Casa da Comida reforça os seus serviços de entrega ao domicílio na zona de Lisboa. O preço de cada box, exceto a do lanche, tem um custo de 16 euros e inclui também uma bebida.

«Este ano, o Natal será muito diferente do habitual, não só para as famílias como para as empresas. A pensar nisso, e de modo a permitir que todos os colaboradores possam ter a mesma refeição especial, mesmo que à distância uns dos outros, lançamos esta oferta que pode ser personalizada segundo o gosto de cada empresa», explica Rogério Alcântara, CEO da Casa da Comida em comunicado.

As encomendas são feitas pelo número 218 115 020 ou em www.casadacomida.pt.