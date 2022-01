Jerónimo põe CDU à disposição para "entendimentos" com o PS

A CDU está disponível para entendimentos com o PS apesar do resultado eleitoral. A posição foi manifestada pelo secretário-geral do PCP na reação após a divulgação dos primeiros resultados eleitorais. O líder dos comunistas assumiu o "retrocesso eleitoral" e que o Partido Ecologista Os Verdes vai deixar de ter qualquer representação parlamentar.

"O PS tem a opção de entender-se com o PSD ou de promover entendimentos com a CDU", adiantou o secretário-geral do PCP em declaração feita no hotel onde a coligação do PCP e do PEV está reunida, em Lisboa.

Para eventuais entendimentos com os socialistas, Jerónimo de Sousa elencou algumas medidas: aumento geral do salário mínimo nacional e dos salários nacionais; revogação da legislação laboral (do tempo da troika), gratuidade das creches; reforço do Serviço Nacional de Saúde, direito à "habitação digna" e reforço do transporte público.

Apesar da vontade de estabelecer entendimentos, Jerónimo de Sousa considera que o PS "deveria ter reconhecido o papel do PCP" em várias medidas aprovadas desde 2015, como os "manuais escolares gratuitos".

O líder do PCP considera ainda que o desempenho eleitoral deveu-se a uma "extrema bipolarização" da campanha entre o PS e o PSD.

Até agora, o PCP já perdeu a representação parlamentar obtida desde 1976 nos distritos de Santarém e de Évora. Nestes círculos, a coligação tinha como cabeças de lista António Filipe e João Oliveira, respetivamente.