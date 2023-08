JMJ: PSP criou 14 locais com capacidade para estacionamento de 2500 autocarros

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2023 • 16:12 Partilhar este artigo Facebook

A Polícia de Segurança Pública criou na manhã desta terça-feira, na região de Lisboa, 14 locais com capacidade para o estacionamento de 2500 autocarros com peregrinos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

"O trânsito fluiu normalmente e hoje durante a manhã implementamos 14 locais de estacionamento de autocarros com uma capacidade para 2500", disse Pedro Moura, da direção nacional da PSP, na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ, que começa esta terça-feira, em Lisboa.

Pedro Moura avançou que se registou "um grande movimento de autocarros para Lisboa durante a manhã".

O oficial da PSP informou ainda que na segunda-feira 164 mil peregrinos fizeram check-in, tendo "o transporte e a chegada a Lisboa decorrido sem incidentes".

Pedro Moura explicou que, hoje de madrugada, a PSP realizou uma operação de vistoria ao altar no Parque Eduardo VII, onde vai decorrer às 19h00 a missa de abertura da JMJ, e ao media center através das unidades de inativação dos agentes explosivos e grupo operacional cinotécnico.

"Desde hoje de manhã que estes dois espaços estão sob o controlo da PSP com o necessário controlo dos acessos para os seus interiores", disse, indicando que "decorreu sem incidentes o maior evento que até agora decorreu no âmbito da JMJ", que se realizou na segunda-feira no Estoril com cerca de 80 mil peregrinos.

Pedro Moura afirmou ainda que já estão em Lisboa os 1500 polícias dos diferentes comandos do país que reforçam o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP na segurança e policiamento da JMJ.

A JMJ decorre de hoje até dia 6 de agosto em Lisboa, onde são esperadas mais de um milhão de pessoas.