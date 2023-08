JMJ: Recusada a entrada a 139 mil pessoas nas fronteiras portuguesas desde 22 de julho

© RUI COUTINHO

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2023 • 16:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Desde o início da operação de controlo de fronteiras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, foi recusada a entrada a 139 mil pessoas, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Sistema de Segurança Interna (SSI).

Na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ, o porta-voz do SSI revelou que, desde que começaram os controlos documentais nas fronteiras, em 22 de julho, foram controladas 866 mil pessoas e, destas, 139 mil não puderam entrar em território português.

"O que corresponde a 0,01% do total de pessoas controladas nas fronteiras", especificou Artur Querido.

A maioria destas recusas está relacionada com a falta de documentos válidos, passaportes ou cartões de cidadãos que habilitam as pessoas a passar a fronteira, sublinhou.

Além disso, foram controladas 12 945 viaturas, 1133 embarcações e 4333 voos, especificou ainda.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa esta terça-feira e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.