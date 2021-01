João Ferreira cancela ações de campanha presidencial previstas para hoje

Os candidatos às eleições presidencias de 2011, André Ventura D) e João Ferreira (E), pouco antes do início do debate televisivo moderado pela jornalista Carla Moita, nos estúdios da TVI, Queluz, 02 de janeiro de 2021. Sete candidatos viram as suas candidaturas serem aceites pelo Tribunal Constitucional ás eleições para a Presidência da República, que se realizam no próximo dia 24 de janeiro. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 12 Janeiro, 2021 • 07:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato presidencial João Ferreira cancelou as ações de campanha previstas para hoje, um encontro com a deputada socialista Isabel Moreira e uma iniciativa com a população em Almada, por causa da infeção do Presidente da República.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte da candidatura do comunista, que não adiantou mais informações.

João Ferreira tinha dito, ao final da noite de segunda-feira, que estava "tranquilo" relativamente ao facto de Marcelo Rebelo de Sousa estar infetado com o SARS-CoV-2, acrescentando que vai aguardar por indicações das autoridades sanitárias.

"Estou tranquilo e farei aquilo que me recomendarem as autoridades de saúde. Neste momento estou absolutamente tranquilo", disse o candidato aos jornalistas à margem de uma ação de campanha, na noite de segunda-feira, na Padaria do Povo, em Lisboa.

Desejando ao Presidente da República "uma pronta recuperação", o candidato do PCP disse vai aguardar, também, pelas indicações que sairão da reunião de responsáveis políticos e especialistas prevista para terça-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, teve um teste positivo de diagnóstico ao novo coronavírus, mas está assintomático, e cancelou toda a sua agenda para os próximos dias.

Marcelo Rebelo de Sousa e João Ferreira debateram na noite de 04 de janeiro.

"Tendo o Presidente da República testado negativo ontem, e apesar do teste antigénio de hoje ser negativo, soube-se agora, às 21:40, que o teste PCR deu positivo", lê-se numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

Segundo a mesma nota, o chefe de Estado, "que está assintomático" comunicou esta situação "ao presidente da Assembleia da República, ao primeiro-ministro e à ministra da Saúde e, encontrando-se a trabalhar em Belém, aí ficou e ficará em isolamento profilático na zona residencial, aguardando o inquérito epidemiológico".

"Cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos partidos políticos previstas para amanhã ", acrescenta-se na nota.