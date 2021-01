João Ferreira recusa comentar números mas assume que queria mais "acolhimento"

João Ferreira © JOSE SENA GOULAO/LUSA

O candidato presidencial João Ferreira recusou fazer considerações sobre os resultados eleitorais das Presidenciais "quanto a números", mas assumiu que gostava que a "visão" que apresentou tivesse tido "o acolhimento mais amplo possível".

"Claro que é nossa intenção que essa visão tenha sempre o acolhimento mais amplo possível. Se me perguntar se eu gostava que fosse mais amplo do que foi, não lhe vou dizer que não, evidentemente que sim, mas não fiz nenhuma consideração quanto a números, nem farei", frisou o comunista, questionado sobre que avaliação faz dos resultados alcançados, apreciação que não fez enquanto discursava.

O também eurodeputado do PCP e elemento do Comité Central do partido referiu que "não entrou nestas eleições" como se "de uma espécie de corrida se tratasse".

João Ferreira, ladeado pelo secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, advogou que a candidatura que apresentou a Belém foi no sentido de fazer "uma afirmação distintiva" do que tem de ser o "exercício dos poderes" do Presidente da República.

"Não apontámos percentagens, não éramos candidatos a percentagens", defendeu.