João Paulo Gomes: 65% dos casos de covid-19 em Portugal com origem na variante britânica

João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, afirma que 65% dos casos de covid-19 em Portugal são da variante britânica. Na semana em que é apresentado o plano de desconfinamento do Governo - na quinta-feira -, realiza-se esta segunda-feira mais uma reunião sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal. O encontro, feito por videoconferência a partir das instalações do Infarmed, em Lisboa, reúne especialistas de diversas áreas e conta com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, e representantes dos partidos políticos. Esta reunião ocorre numa altura em que está em vigor o 12º estado de emergência, que termina a 16 de março.

A variante britânica, "muito mais transmissível que todas as outras", diz João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), já corresponde a 65% dos casos em Portugal. Cresceu cerca de 20% na última semana.

Entretanto, foram detetados em Portugal 11 casos da variante de Manaus e 12 casos da variante da África do Sul. "Devemos continuar a vigilância sequencial", defendeu especialista. A vigilância será alargada ainda este mês a outros laboratórios, afirmou.

Os testes rápidos não permitem a vigilância das variantes da SARS CoV-2, afirma João Paulo Gomes sobre a testagem massiva. "Identificámos 277 introduções no nosso país que motivaram o arranque da pandemia"

"Isto vai voltar a acontecer", com os países a desconfinar as variantes estão a circular e novas variantes vão surgir. O que "é preocupante", alerta. E exige uma atenção redobrada em todo o processo de desconfinamento, referindo-se ao controlo das fronteiras e aeroportos.

Tendência de descida da mortalidade, mas uma maior prevalência da variante britânica

A variante britânica regista neste momento maior prevalência na região de Lisboa e Vale do Tejo, diz André Peralta Santos (DGS). Há 66% dos casos positivos nesta região e um crescimento na região Centro e no Norte, com uma prevalência superior a 50%

Há tendência de descida da mortalidade, mas uma maior prevalência da variante britânica.

