João Paulo Gomes: "Variantes Delta e Delta Plus com prevalência de 98,6% em Portugal"

A nurse names people being tested for coronavirus inside a bus converted into a test lab at the Sao Domingos de Rana high school in Cascais on September 14, 2020. - A coronavirus bus travelled through several schools in Cascais in the outskirts of Lisbon to deliver free COVID-19 tests to teachers and school employees days before the beginning of the academic year. (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

David Pereira/ Diário de Notícias 27 Julho, 2021 • 10:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"A variante Delta tem uma prevalência de 97,8% em Portugal. Se a ela juntarmos a variante Delta Plus, que tem uma mutação adicional, há uma prevalência de 98,6%. A variante Delta espalhou-se muito rapidamente por todo o país, que está em todas as regiões com uma prevalência superior a 95%. É uma variante muito mais transmissível e com mais cadeias de transmissão", destacou João Paulo Gomes, do Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA), na reunião esta terça-feira no Infarmed para traçar a evolução epidemiológica da covid-19 em Portugal.

"Não há muito mais para descobrir deste vírus no que diz respeito a novas mutações, mas há novas combinações de mutações. A vacina tem sido eficaz com todas as mutações", esclarece ainda o investigador do Departamento de Doenças Infeciosas do INSA.

Acompanhe ano minuto, no Diário de Notícias, as principais conclusões da reunião no Infarmed.