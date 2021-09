João Rendeiro terá saído da Europa para não cumprir pena

João Rendeiro, ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) © Natacha Cardoso/Global Imagens

Dinheiro Vivo 28 Setembro, 2021 • 20:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Rendeiro, ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), terá saído da Europa para evitar cumprir pena após condenação em três processos por crimes relacionados com a gestão da instituição, avança a TVI.

De acordo com a estação, Rendeiro terá informado a justiça portuguesa este verão de uma deslocação a Londres, em Inglaterra, acabando no entanto por abandonar o Reino Unido em direção a um país exterior à União Europeia, e que não terá acordo de extradição por crimes financeiros com Portugal.

Segundo a TVI, o ex-banqueiro não pretende regressar a Portugal.

João Rendeiro foi ainda nesta terça-feira condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo em que sai condenado por burla qualificada, não comparecendo em tribunal por estar ausente no Reino Unido, segundo foi comunicado às autoridades judiciárias.

Além desta condenação, Rendeiro foi anteriormente condenado a dez anos de prisão efetiva e a cinco anos e oito meses de prisão efetiva em dois outros processos.