A SportTV acaba de anunciar, num comunicado a que o Dinheiro Vivo teve acesso, que todos os jogos das próximas duas jornadas da Liga NOS vão ser transmitidos em sinal aberto a todos os assinantes dos pacotes de acesso básico de pay tv dos operadores nacionais Meo, NOS e Vodafone.

A decisão foi tomada após o anúncio público da suspensão da presença do público nos jogos da Liga NOS, em virtude do agravamento do número de portugueses afetados pela pandemia Covid-19 em território nacional.

“Esta medida visa garantir o acesso da população a estes conteúdos, ao mesmo tempo que permite que as famílias e cidadãos em isolamento possam fazê-lo com o devido conforto”, explica a empresa em comunicado.

Já ontem a SportTV tinha decidido “dar uma ajuda aos adeptos que ainda não pagam o canal”, baixando o preço para 19,99 euros a partir de sexta-feira e garantindo o visionamento de todos os jogos. Tudo isto acontece após, por razões de segurança associadas ao risco de contágio do Covid-19, ter-se decidido suspender a presença de adeptos nos jogos da I e da II Liga.

Apesar desta medida da SportTV, é possível que nos próximos dias a Liga de Clubes possa mesmo suspender os campeonatos profissionais de futebol em Portugal, à semelhança do que aconteceu com outras modalidades no país. A suspensão de provas desportivas como o campeonato italiano de futebol ou, esta madrugada, da NBA (a maior prova mundial de basquetebol) nos Estados Unidos indicia mais suspensões de provas desportivas para as próximas horas.

