Jogos da última jornada da I Liga não vão ter público nas bancadas

Os jogos da última jornada da I Liga não vão ter publico, ao contrário do que tinha sido anunciado na passada quarta-feira pela Liga e Federação Portuguesa de Futebol. A decisão conhecidade esta segunda-feira traduz-se num recuo após o anúncio de que 10% da lotação dos estádios poderia ser ocupada na 34ª jornada do campeonato nacional de futebol.

A direção da Liga Portugal "entendeu que não estavam reunidas todas as condições de equidade, quando na jornada 34 existem equipas que, desportivamente, têm o futuro ainda por decidir", justifica o organismo liderado por Pedro Proença".

"Perante as informações trazidas a público sobre a possibilidade de realização de novos testes-pilotos com público na última jornada da Liga NOS, a direção da Liga Portugal reuniu ordinariamente na passada sexta-feira, dia 15 e extraordinariamente na manhã de hoje, segunda-feira, dia l7. Na reunião de hoje, os membros da direção deliberaram, por unanimidade, não estarem reunidas as condições para a realização dos referidos testes e, em consequência, não autorizar a respetiva realização", lê-se no comunicado da Liga.

"Seria impossível preparar um plano de implementação a um dia da realização dos jogos"

As bancadas dos estádios vão, assim, permanecer sem adeptos na última jornada do campeonato. A Liga explica ainda que "na incerteza, que permanece, sobre as condições que as autoridades de saúde poderão vir a fixar, seria impossível preparar um plano de implementação a um dia da realização dos jogos".

Além desta razão, a Liga decidiu manter as bancadas sem adeptos considerando que, "com diversos objetivos desportivos ainda em aberto, permitir que apenas uma parte das equipas pudessem ter o seu público presente nesta jornada decisiva, constituiria uma grave entorse à verdade desportiva e à equidade entre os competidores".

