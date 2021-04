Johnson & Johnson adia entrega de vacinas na Europa

Vacina Janssen, do grupo Johnson & Johnson © JUSTIN TALLIS AFP

A entrega da vacina da Johnson & Johnson vai ser atrasada na Europa. A notícia está a ser avançada pela Bloomberg, citando um comunicado da farmacêutica. "Estamos a analisar estes casos com as autoridades de saúde europeias. Proativamente, tomámos a decisão de atrasar a distribuição da nossa vacina na Europa", pode ler-se.

A decisão da farmacêutica surge na sequência da recomendação feita pela agência reguladora norte-americana ("Food and Drug Administration" - FDA) e pelo Centro de Controlo de Doenças (CDC), que pediam uma pausa na administração da vacina, para que sejam analisados seis casos de doença com coágulos sanguíneos detetados em pessoas que tomaram esta vacina.

Nesse sentido, poderão estar em causa a entrega das vacinas que estavam previstas chegar a Portugal ainda no decorrer desta semana - mais de 30 mil. Sendo esperado que o país receba, ainda durante o segundo trimestre deste ano, 1,25 milhões de doses, do total de 4,5 milhões que deverá estar disponíveis ao longo de 2021.

Pausa no uso da vacina nos EUA. Marta Temido desconhecia a decisão

O Comité Consultivo sobre Práticas de Imunização do CDC vai reunir-se na quarta-feira para discutir os casos e a FDA também lançou uma investigação. "Até à conclusão do processo, recomendamos que seja feita, por prevenção, uma pausa no uso desta vacina", defendeu a diretora-adjunta do CDC, Anne Schuchat, e o diretor do centro do FDA para Avaliação e Pesquisa Biológica, Peter Marks, em comunicado conjunto hoje divulgado.

Mais de 6,8 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson (J&J) foram já administradas nos Estados Unidos.

Entretanto, em Portugal, após a reunião do Infarmed desta terça-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido não tinha ainda conhecimento desta decisão. "Recebemos essa notícia [da recomendação dos EUA] enquanto decorria a reunião. Neste momento é prematuro falar. Essa vacina não foi ainda iniciada no território da União Europeia, estamos a receber as primeiras doses esta semana. Os efeitos adversos estão descritos, mas no balanço risco-benefício continuamos a saber que a vacina é a nossa melhor arma para sairmos desta doença", explicou a governante.

Atualmente, estão aprovadas quatro vacinas na UE pela Agência Europeia do Medicamento: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna, Vaxzevria (novo nome da vacina da AstraZeneca) e Janssen (grupo Johnson & Johnson).