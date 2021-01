Johnson & Johnson anuncia vacina de uma dose contra a covid-19 com eficácia de 66%

Vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19 © JUSTIN TALLIS AFP

A vacina fabricada pela empresa Johnson & Johnson mostrou uma eficácia de 66% contra o novo coronavírus com apenas uma dose, num ensaio clínico global.

De acordo com o jornal The Guardian, a vacina, feito pela empresa norte-americana, foi testada no Reino Unido. A União Europeia adquiriu 400 mil doses desta vacina.

A empresa indica que tem 72% de eficácia de prevenção ao covid-19, nos estudos efetuados nos Estados Unidos. Contudo, estudos realizados noutros países indicam que a taxa de eficácia é de 66%.

