Jorge Jesus sai do Benfica. Nélson Veríssimo treina equipa até final da época

O treinador Jorge Jesus. © Miguel Pereira/Global Imagens

Jorge Jesus saiu do Benfica. O treinador chegou a acordo com o clube para a rescisão do contrato. A decisão tem efeitos imediatos, segundo comunicado da SAD do clube emitido nesta terça-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Nélson Veríssimo lidera a equipa até ao final da presente temporada.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o treinador Jorge Fernando Pinheiro de Jesus para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos", assim refere o documento enviado ao mercado.

Ao contrário da primeira passagem pelos encarnados, Jorge Jesus conclui a 'segunda vida' no Benfica sem conquistar qualquer título. O treinador deixa o clube nos oitavos de final da Liga dos Campeões, no terceiro lugar da I Liga (a quatro pontos dos rivais FC Porto e Sporting) e ainda na final a quatro da Taça da Liga.

A saída de Jorge Jesus é oficializada depois da derrota por 3-0 contra o FC Porto, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O treinador recebia um salário anual de três milhões de euros. O acordo de saída do Benfica implica que o clube assegure o salário de Jorge Jesus até encontrar um novo clube ou até ao fim do contrato que tinha com o Benfica. O vínculo de Jorge Jesus com os encarnados terminava no final da presente temporada.

Tal como na época passada - após a saída de Bruno Lage - Nélson Veríssimo vai assumir o comando técnico da equipa até ao final da temporada. Veríssimo, até agora, estava na equipa B do Benfica, que lidera a II Liga de futebol.

(Notícia atualizada às 14h43 com mais informação)