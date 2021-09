Jorge Sampaio em 25 fotografias de vida marcantes

Dinheiro Vivo 10 Setembro, 2021 • 12:48 Partilhar este artigo Facebook

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira aos 81 anos, disse à Lusa fonte da família. O ex-chefe de Estado estava internado desde 27 de agosto no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa (foi transferido do Algarve), após dificuldades respiratórias.

Veja as imagens do percurso político de Sampaio. Foi Presidente da República de 1996 a 2006. Antes esteve quase seis anos à frente da Câmara Municipal de Lisboa e três como líder do PS, tendo perdido as legislativas de 2001 para Cavaco Silva. Licenciado em Direito, nasceu em Lisboa a 18 de setembro de 1939.

Veja uma seleção de 25 imagens marcantes da vida política de Jorge Sampaio na galeria no início do artigo.