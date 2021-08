Jorge Sampaio transferido de helicóptero para hospital de Lisboa

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Diário de Notícias 27 Agosto, 2021 • 15:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Jorge Sampaio foi esta sexta-feira transferido de helicóptero do Algarve, onde passava férias, para o hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

O ex-Presidente da República, de 81 anos, encontra-se internado devido a dificuldades respiratórias, de acordo com o seu gabinete. A mesma fonte diz que, tendo em conta o seu historial de doente cardíaco, Sampaio terá de ficar sob vigilância médica muito apertada.

De referir que no primeiro mandato no Palácio de Belém, Jorge Sampaio foi operado ao coração, tendo sido, na altura, subsituído no cargo por Almeida Santos, presidente da Assmbleia da República e segunda figura do Estado.

(Em atualização)