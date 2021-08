Jorge Sampaio transferido de helicóptero para hospital de Lisboa

O ex-Presidente da República Jorge Sampaio © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Jorge Sampaio foi esta sexta-feira transferido de helicóptero do Algarve, onde passava férias, para o hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

O ex-Presidente da República, de 81 anos, encontra-se internado devido a dificuldades respiratórias, de acordo com o seu gabinete. A mesma fonte diz que, tendo em conta o seu historial de doente cardíaco, Sampaio terá de ficar sob vigilância médica muito apertada.

De referir que no primeiro mandato no Palácio de Belém, Jorge Sampaio foi operado ao coração, tendo sido, na altura, subsituído no cargo por Almeida Santos, presidente da Assmbleia da República e segunda figura do Estado.

Presidente da República durante dois mandatos, entre 1996 e 2006, Jorge Sampaio tinha anunciado ontem que a Plataforma Global para os Estudantes Sírios, a que preside, está a preparar um reforço do programa de emergência de bolsas de estudos e oportunidades académicas para jovens afegãs.

Num artigo publicado na quinta-feira no jornal Público, Jorge Sampaio faz um apelo a todos os parceiros da Plataforma, às entidades oficiais, às instituições do ensino superior, centros de estudos e investigação, bem como empresas, fundações, outras organizações e particulares, para que colaborem mais, disponibilizem apoios, oportunidades académicas e profissionais, estágios e vagas para as jovens afegãs.

"A crise síria no Iémen, no Haiti, no Tigray, no Sudão, no Sudão do Sul, na Somália, em Cabo Delgado ou a atual situação no Afeganistão, para citar apenas alguns exemplos, atingem homens, mulheres, jovens e crianças com a mesma gravidade, igual força e idêntica desesperança", escreveu.

Em 1989, Jorge Sampaio foi eleito líder do Partido Socialista e na mesma altura ganhou as eleições para presidente da Câmara de Lisboa, tendo sido reeleito em 1993.

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e entre 2007 e 2013 foi alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Atualmente preside à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens para trás sem acesso à educação.